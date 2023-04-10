سلطان بن طحنون: رمز أصيل لقيم الخير

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني هو احتفاء بالقيم الأصيلة التي زرعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس وعقول أبناء الإمارات.

وقال في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: إن الشيخ زايد، رحمه الله، يعد رمزاً أصيلاً لقيم الخير والعطاء والرحمة، وإن أياديه البيضاء وأعماله الإنسانية والخيرية امتدت لتشمل المحتاجين في مختلف مناطق العالم.

وأضاف: «نستذكر في هذا اليوم بكل وفاء واعتزاز القيم الإنسانية التي رسخها الوالد المؤسس الذي جعل قيم العطاء والتراحم ومد يد العون والمساعدة نهجاً أصيلاً للدولة منذ تأسيسها عام 1971، وحرص على غرس هذه القيم الأصيلة لدى أبناء الإمارات».

وأشار إلى أن أبطال الخطوط الأمامية يجسدون قيم الشيخ زايد، رحمه الله، من خلال ما يبدونه من بذل وعطاء وتعاون في تقديم الخدمة والعون للآخرين ودورهم الإنساني في الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان إن أبطال خط الدفاع الأول من أطباء ومسعفين، وممرضين ورجال إنقاذ وفنيين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء الإنساني الذي رسخه الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله.

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