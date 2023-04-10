راشد النعيمي: العمل الإنساني منهج حياة

المصدر: (عجمان - البيان)

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن يوم زايد للعمل الإنساني يخلد مآثر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سجل التاريخ عطاءه ووصلت أياديه البيضاء لكل مكان في العالم. وتابع: إن القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الحكام، تواصل مسيرة البذل والعطاء، مؤكداً أن العمل الإنساني في دولتنا استراتيجية عمل ثابتة ومنهج حياة، مبيناً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً مثالياً للتعاون والعون مدشنةً المشاريع والمبادرات الهادفة لمساندة المستضعفين ودعم المتضررين وإغاثة المنكوبين.

وقال النعيمي إن زايد الخير أرسى قواعد الإنسانية فأغاث الملهوف وساند المستضعفين بالقول والفعل ووضع بصمة خالدة وترك إرثاً عظيماً دُوِّن في صفحات التاريخ المشرقة، متابعاً: إن القيادة الحكيمة تتخذ نهج زايد الخير في عملها اليومي، فتبادر لإطلاق مشاريع خيرية ومبادرات إنسانية ومن ضمنها حملة وقف المليار وجبة والتي تعكس مسيرة العمل الإنساني لدولة الإمارات .

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