صقر غباش: زايد رمز رائد للعمل الخيري والإنساني

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سيظل رمزاً رائداً للعمل الخيري والعطاء الإنساني على الصعيدين العربي والعالمي بما قدمه للإنسانية جمعاء ويأتي إحياء دولة الإمارات ذكرى «يوم زايد للعمل الإنساني» تقديراً لمسيرته الطويلة في العطاء الإنساني الذي امتد إلى مختلف أصقاع الأرض ومبادراته العديدة في ساحات العمل الإنساني لخدمة البشرية جمعاء.

وقال معاليه: يستذكر المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، مسيرة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحافلة بالعطاء والإنجازات والمبادرات الإنسانية، والجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم، تجسيداً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات، والتي تحرص على تمثيل قيم التسامح والتعايش عبر بوابة المساعدات الإنسانية والتنموية والمعونات والدعم الذي تقدمه للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي جوانب دينية أو عرقية. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على نهج وإرث مؤسس وباني الدولة.

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