«دبي لرعاية النساء» تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بالمشاركة في حملة المليار وجبة

المصدر: دبي - وام

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تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف في الـ 19 من رمضان من كل عام، وذلك من خلال المشاركة في مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم.

ودعت المؤسسة جميع كوادرها الوظيفية إلى مشاطرتها في إضاءة رسالة الخير في يوم زايد للعمل الإنساني من خلال المبادرة إلى المشاركة في حملة وقف المليار وجبة ووضع بصمة مؤثرة تكتب قصة إنسانية جديدة تجسّد المضي على خُطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن يوم زايد للعمل الإنساني يعتبر نموذجاً ملهماً ومحطة تاريخية فارقة تنقل سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ورسم ملحمة إنسانية من خلال ما قدمته الدولة منذ تأسيسها من دروس في مجال العمل الإنساني ومد يد العون إلى المحتاجين أينما كانوا، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة حملت لواء المسيرة وتابعت نهج الوالد المؤسس حتى غدت الأعمال الإنسانية جزءاً من الهوية والتكوين الإماراتي الذي تخطى الحدود الجغرافية ووضع بصمته في مختلف أنحاء العالم عبر العديد من المشاريع الإنسانية التنموية المستدامة التي وفرت للعديد من الشعوب احتياجات مستدامة.

وأضافت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تعتبر إحدى ثمار النهج الإماراتي الذي وضعه الوالد المؤسس، مؤكدة التزامها بمسيرتها الإنسانية التي انطلقت من أجلها والتي تنطوي على حماية الأطفال والنساء كجزء من المشهد الإنساني والوجه الحضاري التي تشرق به الإمارات ومشددة على أن هذه المناسبة تعتبر محطة مهمة للاستزادة من مسيرة الوالد المؤسس والمضي في تنفيذ توصياته ومواصلة العمل على تكريس الإرث الإماراتي الأصيل.

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