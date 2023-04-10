500 ألف درهم من مجلس ضاحية الخالدية لـ«الهلال الأحمر»

المصدر: الشارقة - البيان

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قدم مجلس ضاحية الخالدية 500 ألف درهم تبرعاً لهيئة الهلال الأحمر لدعم وتعزيز مواردها المالية.

وقام رئيس مجلس ضاحية الخالدية خلفان سعيد المري، يرافقه محمد راشد بن جرش، نائب رئيس المجلس، وعلي حمد بن سيفان، عضو المجلس، وعمران محمد الحمادي، مسؤول المجلس، باستقبال وفد الهيئة الدكتور محمد سالم الجنيبي، مدير مركز الهلال الأحمر بالشارقة، وعبدالواحد إبراهيم البريمي، رئيس قسم جمع التبرعات، وتقديم شيك التبرع لهم باسم الهلال الأحمر.

وأكد خلفان المري أن المجلس حريص على تنمية أدوار المؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارة من منطلق تعزيز مختلف الأدوار وحرصه على رعاية الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وأن ذلك يرسخ دور المجلس المجتمعي.

وأضاف أن هذا الدعم والتبرع السخي الذي يقدر بنصف مليون درهم يأتي ضمن مبادرات وأنشطة المجلس ويرسخ دوره المجتمعي، ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤية سموه في إنشاء المجالس لتؤدي دورها في تعزيز التلاحم المجتمعي.

وشكر الدكتور محمد سالم الجنيبي مجلس ضاحية الخالدية لما يقدمه من أدوار مجتمعية وخيرية في الإمارة، وتوجه بالشكر والتقدير لرئيس المجلس وأعضائه وجميع العاملين فيه على كل الأدوار المجتمعية التي يقومون بها، وقام بتقديم هدية تذكارية تسلمها رئيس المجلس، وأكد أن تواصل الهلال الأحمر مستمر بشكل دائم مع المجلس، وشكرهم على حسن الاستقبال.

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