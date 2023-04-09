رئيس أوزبكستان يمنح محمد القرقاوي وسام الصداقة من الدرجة العليا

المصدر: البيان

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منح فخامة شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسام الصداقة من الدرجة العليا، أرفع وسام حكومي في أوزبكستان، وذلك تقديراً لدور معاليه في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، التي أسهمت في تطوير نماذج رائدة في منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.

جاء ذلك، لدى استقبال رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد القرقاوي، في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث استعرضا منجزات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والآفاق المستقبلية لتوسيع مجالاتها، بما يحقق رؤى قيادتي البلدين بتعزيز التبادل المعرفي الهادف لصناعة مستقبل أفضل.

وتحظى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمثل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين نموذجاً للتعاون الدولي الهادف لاستدامة التطوير ورفع مستوى الإدارة الحكومية وتعزيز الكفاءة والجاهزية والمرونة في مختلف مجالات العمل الحكومي.

ونجحت الشراكة خلال 3 أعوام في إنجاز نحو 150 مبادرة، شملت إطلاق مشاريع غير مسبوقة مثل المسرعات الحكومية، ونظام الأداء، وتحدي مليون مبرمج أوزبكي، وبرنامج القيادات الحكومية، كما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 2.5 مليون موظف أوزبكي من خلال أكثر من 25 مليون ساعة تدريب.

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