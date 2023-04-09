هزاع بن زايد: أيادي الإمارات ممدودة بالخير إلى العالم أجمع

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصبحت من أبرز رواد العمل الإنساني على مستوى العمل، حتى لا يكاد يمرّ يوم إلا والدولة تساهم في تقديم يد العون لكل محتاج، في مختلف مجالات العمل الإغاثي والخيري والإنساني.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني : " نستذكر اليوم السيرة العطرة للوالد الراحل الشيخ زايد رحمه الله الذي جعل البذل والعطاء ركناً من أركان مجتمع ودولة الإمارات، ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ، تتواصل المسيرة لتظلّ أيادي الإمارات البيضاء ممدودة بالخير إلى العالم أجمع".

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