محمد بن راشد : بالعلماء ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب

المصدر: البيان

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كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي.

وقال سموه عبر تويتر: استقبلنا مجموعة من العلماء والباحثين … وكرمنا الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي .. علماء في الطب والطاقة والذكاء الصناعي وعلم الوراثة وباحثين واعدين في دولة الإمارات .. بهم ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب وتتخرج أجيال جادة على طريق العلم والمعرفة.

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