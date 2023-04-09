شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي" تساهم بـ 10 ملايين درهم دعماً لحملة " المليار وجبة"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي" مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت شركة "الخليج للاستثمار الإسلامي"، بتقديم 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم.

و قال محمد الحسن و بانكاج جوبتا، المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة الخليج للاستثمار الاسلامي: "تمثل حملة (وقف المليار وجبة)، نقلة نوعية في المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، كونها تهدف إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ومكافحة الجوع من خلال صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وفق عمل مؤسسي متكامل، بما يضمن تحقيق المستهدفات باعتماد خطط مدروسة، وتقديم الدعم على نطاق واسع لعشرات الملايين من الفقراء والمحرومين ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي".

وأضافا: "انضمامنا في شهر رمضان الكريم إلى قائمة المساهمين في حملة (وقف المليار وجبة)، يعبر عن التزام شركة (الخليج للاستثمار الإسلامي)، بمساندة مبادرات الخير التي تطلقها قيادة دولة الإمارات لتنفيذ برامج مستدامة تترك بصمة إيجابية في حاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات وسمعتها العالمية في العمل الإنساني".

وتجسد الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات التي تعاني ظروفا صعبة.

قنوات التبرع والمساهمة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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