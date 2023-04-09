حمدان بن محمد : قادرون على تصميم مستقبل دبي وترسيخها نموذجاً عالمياً لمدن الغد

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق برنامج "زمالة دبي للمستقبل" لإنشاء شبكة تضم نخبة من قادة الفكر والخبرات المتخصصة من القطاع الخاص لدعم الاستعداد للمستقبل في مختلف القطاعات المحورية.

وأكد سموه أن دبي مركز عالمي تجمع أفضل المواهب والخبرات.

وأضاف سموه: قادرون معاً على تصميم مستقبل دبي وترسيخها نموذجاً عالمياً لمدن الغد.

وقال سموه عبر تويتر: أطلقنا برنامج "زمالة دبي للمستقبل" لإنشاء شبكة تضم نخبة من قادة الفكر والخبرات المتخصصة من القطاع الخاص لدعم استعدادنا للمستقبل في مختلف القطاعات المحورية … دبي مركز عالمي تجمع أفضل المواهب والخبرات … وقادرون معاً على تصميم مستقبل دبي وترسيخها نموذجاً عالمياً لمدن الغد.



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