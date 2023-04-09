سباق "جاهز" يكرّم الجهات الأكثر إنجازاً في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها

المصدر: البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سباق "جاهز" لتحفيز الوزارات والهيئات الاتحادية على تعزيز "جاهزية" مواهبها الحكومية للمستقبل، من خلال المشاركة الفعّالة في المسارات التي تقدمها منصة "جاهز"، ضمن جهودها لتجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل.

وتمنح شارة "جاهز" للجهات الأكثر إنجازاً تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها، وركزت المرحلة الأولى من سباق "جاهز" على الأمن السيبراني، حيث حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على شارة "جاهز" للأمن السيبراني بعد تحقيق موظفيها أعلى نسبة في إنجاز مسار الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية.

وتسلم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، شارة الأمن السيبراني، من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور سعادة طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الامن السيبراني لحكومة الامارات، وسعادة ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة.

عهود الرومي: مهارات الأمن السيبراني أساس لدعم الجاهزية للمستقبل

وأكدت معالي عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ورئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن مهارات الأمن السيبراني إحدى المهارات الأساسية للجاهزية للمستقبل، مشيرة إلى أن منصة "جاهز" تجسد تطلعات القيادة الرشيدة لصقل مهارات المواهب الحكومية وإكسابها المهارات المتقدمة في مجالات المستقبل، بما يسهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتصميم نماذج الأعمال الجديدة التي تتطلبها حكومة المستقبل، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.

وأضافت معالي عهود الرومي أن منصة "جاهز" قدمت أكثر من 142 ألف شارة لموظفي الحكومة الاتحادية بمختلف المسارات، تصدرها الأمن السيبراني بأكثر من 31 ألف شارة، وهنأت وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على إنجازاتهما الاستثنائية وتحقيق المراكز الأولى في مسار الأمن السيبراني، وتوجهت بالشكر لمجلس الأمن السيبراني على تعاونه ودعمه لمنصة "جاهز".

عبد الرحمن العويس: دولة الإمارات تعزز جاهزيتها للمستقبل من خلال الاستثمار في المواهب



وأكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة تسلم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي شارة "جاهز" للأمن السيبراني، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تعزز جاهزيتها للمستقبل من خلال الاستثمار في المواهب والخبرات والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، ما مكنها من تحقيق المكانة الريادية والمتميزة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة لفرق عمل منصة "جاهز"، مؤكداً أن فوز وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذه الشارة هو برهان على مدى جاهزية الوزارة وفرق عملها للمستقبل ومواكبتها لتطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة، والحرص على المساهمة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارات، كما أنه يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها الوزارة، ومحفزاً على مزيد من بذل الجهد والعمل المتواصل للارتقاء والتميز في الأداء.

عبد الرحمن العور: تطوير مهارات موظفي الحكومة في مجالات التكنولوجيا الرقمية

وثمن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لحوكمة عمل موظفي الحكومة الاتحادية بما يسهم في تطوير مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات.

وأكد معاليه حرص والتزام الوزارة بتعزيز ممارسات الأمن السيبراني داخل وحداتها التنظيمية المختلفة من خلال ممكنات رقمية موثوقة وضوابط آمنة، بما يساهم في تعزيز قنوات التواصل المختلفة وتبادل المعلومات والبيانات بين الموظفين وفقا لآليات ذكية وآمنة، الأمر الذي يزيد من مستوى الأداء والإنتاجية بين كوادرها البشرية.

محمد الكويتي: تعزيز الوعي السيبراني وجعله ثقافة تشمل الجميع أفراداً ومؤسسات

من جهته، قال الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الامن السيبراني لحكومة دولة الامارات إن المرحلة الأولى من سباق جاهز جاءت في إطار تحصين الأمن السيبراني الذي يعد من أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات بهدف تطوير بيئة رقمية آمنة، وهنأ الجهات الحاصلة على شارة "جاهز"، مؤكداً أن الأمن السيبراني والسلامة الرقمية يشكلان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات مجلس الأمن السيبراني، لتحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الامارات، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة في بيئة رقمية آمنة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات أدى إلى ظهور بعض التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، ما يتطلب جهوزية تامة وابتكار طرق وآليات لحماية وتأمين منجزات التحول الرقمي في الدولة، موضحاَ أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرات الأمن السيبراني وكذلك مبادرة "جاهز"، وغيرها من البرامج لتعزيز الوعي السيبراني، وجعله ثقافة عامة تشمل الجميع أفراداً ومؤسسات.

الجدير بالذكر، أن منصة "جاهز " الرقمية توفر لموظفي الحكومة الاتحادية 4 مجموعات مهارات مستقبلية، تضم 20 مهارة للمستقبل، يتم استكمالها خلال عام، وتشمل مجموعة المهارات الرئيسية كلا من المهارات الرقمية، ومهارات X10 لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد.

وتشمل المنصة محفظة رقمية لمهارات المستقبل لكل موظف حكومي، تمثل ملفاً شخصياً شاملاً، يربط إنجاز الموظف في اكتساب المهارات بالأداء الوظيفي، ويحصل المشاركون في المنصة على شارات إنجاز عند استكمال متطلبات المهارات المستقبلية.

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