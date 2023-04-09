قائد عام شرطة دبي يبحث التعاون مع قنصل سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، سيد محمد رازف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من كبار الضباط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة دبي والقنصلية السنغافورية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطوير العلاقات مع كل الجهات الدبلوماسية والقنصلية، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد القنصل العام لجمهورية سنغافورة بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان، متقدماً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

واطلع القنصل العام لجمهورية سنغافورة والوفد المرافق على دورية «غيّاث» الفريدة من نوعها على مستوى العالم، التي تحوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانبين الأمني والمروري.

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