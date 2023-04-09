97.9 مليوناً حصيلة مزاد أنبل رقم لدعم «وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

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بلغت حصيلة مزاد «أنبل رقم» الخيري لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، 97 مليوناً و920 ألف درهم.

ونظمت المزاد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث عرض في المزاد مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، وأرقام الهواتف المميزة من اتصالات ودو.

وتم بيع رقم المركبة المميز 7 الفئة P من طرق دبي بمبلغ 55 مليون درهم، وسجل رقم المركبة المميز 22 الفئة AA من طرق دبي ثاني أعلى سعر في مزاد أنبل رقم بسعر 8 ملايين و400 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 19 الفئة AA بمبلغ 4 ملايين و900 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 80 الفئة AA من طرق دبي بمبلغ 3 ملايين و25 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 36 الفئة x من طرق دبي بمبلغ 2 مليون و950 ألف درهم.

كما تم بيع رقم المركبة 71 الرمز o بمبلغ 2 مليون و150 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 57 الفئة J من طرق دبي بمبلغ مليون و950 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 37 الفئة z من طرق دبي بمبلغ مليونين و850 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 31 الفئة H من طرق دبي بمبلغ مليونين و550 ألف درهم، بيع رقم المركبة المميز 78 الفئة W من طرق دبي بمبلغ مليونين و90 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 900 الفئة Y من طرق دبي بمبلغ مليون و250 ألف درهم، وبيع رقم المركبة المميز 6666 الفئة Y بمبلغ مليون و150 ألف درهم.

وفي أرقام الهواتف بيع الرقم المميز 0548888888 من اتصالات بمبلغ 2 مليون و300 ألف درهم، وبيع الرقم المميز 0583333333 من دو بمبلغ وقدره مليوني درهم.

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