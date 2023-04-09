حاكم الشارقة يطلق المجلدات الـ 9 الأولى من «موسوعة التفسير البلاغي» للقرآن الكريم

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، المجلدات الـ 9 الأولى من موسوعة «التفسير البلاغي» للأجزاء الستة الأولى في القرآن الكريم، والذي يعد أحد مشروعات مجمع القرآن الكريم بالشارقة لنشر علوم القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لتخريج الدفعة الخامسة للقراء المجازين من مجمع القرآن الكريم في الشارقة، الذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية، حيث تفضل سموه بالتوقيع على المجلدات الأولى لموسوعة التفسير البلاغي للقرآن الكريم.

واستهل بتلاوة آيات بينات من سورة البقرة برواية هشام عن ابن عامر الشامي، عقبه كلمة للدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة تقدم فيها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على كريم دعم سموه لمجمع القرآن الكريم ومختلف مشروعاته حتى أصبح منارة علمية عالمية.

وقدم الدكتور مبروك زيد الخير عضو لجنة التحكيم في موسوعة التفسير البلاغي كلمة إنابة عن لجنة التحكيم والمراجعة تقدم فيها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على جزيل عطائه.

9 مجلدات

وتحتوي المرحلة الأولى من موسوعة التفسير البلاغي على 9 مجلدات بداية من سورة الفاتحة ولغاية سورة المائدة الآية 106، وتعتبر فريدة في طرحها، كونها أول موسوعة بلاغية على مستوى العالم تحمل هذا النهج الفريد من التفسير باستخدام أسلوب تبسيط المعلومة.

واستغرق العمل على المرحلة الأولى من موسوعة التفسير البلاغي عاماً كاملاً شارك فيه 33 عالماً متخصصاً في التفسير واللغة والبلاغة، قاموا بتفسير 6 أجزاء قرآنية وزعت على 9 مجلدات بإجمالي 7200 صفحة ويحوي كل مجلد على 800 صفحة، برزت خلاله أكثر من 10 آلاف عنوان بلاغي كاشف عن المعاني القرآنية.

من جانبه ألقى الدكتور شيرزاد عبدالرحمن الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة كلمة خلال حفل الخريجين تناول فيها أبرز الإنجازات والأرقام التي حققها المجمع خلال الفترة السابقة، وأن المقارئ القرآنية قامت بتغطية 166 دولة وبلغت عدد الختمات به 1007 ختمة موزعة بين إفراد القراءات وجمعها، أشرف عليها كبار مشايخ الإثراء في العالم، حيث بلغ عدد طلاب مجمع القرآن الكريم بالشارقة 693 طالباً وطالبة.

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