مستشفى الجامعة في الشارقة ينقذ مواطناً تسعينياً بجراحة دقيقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح أطباء مستشفى الجامعة بالشارقة في إنقاذ حياة مريض تسعيني مواطن من خلال إجراء جراحة دقيقة بالشريان الأورطي، حيث كان يعاني من قصور وانهيار في الدورة الدموية، وألم شديد في البطن والظهر، وقد استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى عند وصوله بسيارة إسعاف مجهزة.

وأكد البروفيسور طارق المهدي، رئيس قسم الجراحة بمستشفى الجامعة بالشارقة، أنه تم تشخيص الحالة بالفحوصات السريرية، واستدعاء الدكتور أحمد الفاسي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، حيث تبين وجود حالة من انفجار الشريان الأورطي، التي تعد من أدق وأصعب الحالات، حيث كان هناك تسريب للدم داخل محيط البطن نتيجة ثقب في الشريان الأورطي وترهل يبلغ 80 مم، إضافة للأعراض الشديدة لدرجة تستلزم معها التدخل الجراحي الطارئ.

من جهته أكد الدكتور أحمد الفاسي، استشاري جراحة الأوعية الدموية، أنه بعد مشاورات طبية مع استشاريي جراحة الأوعية الدموية وقسم التخدير تم التدخل الجراحي على الفور لإنقاذ المريض، فتم إجراء جراحة مركبة بالشريان الأورطي وشرايين الحوض المتشعبة منه، وتمت زراعة دعامات بتقنية تداخلية متطورة، لافتاً إلى أن حالة المريض أصبحت مستقرة تماماً بناءً على التقييمات الإكلينيكية والحيوية بعد الجراحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز