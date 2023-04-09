«كهرباء دبي» تعزز خدماتها بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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توظف هيئة كهرباء ومياه دبي أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتقديم نموذج غير تقليدي من الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعتبر الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأضاف: بدأت الهيئة مسيرتها في تقنية الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وأطلقت الهيئة العديد من الخدمات والمبادرات المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين ومنها:

«رماس»

يعمل «رماس» موظف الهيئة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، على خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم المكتوبة أو عبر المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويتميز هذا الموظف الافتراضي بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات، حيث أجاب «رماس» على أكثر من 6.8 ملايين استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه في الربع الأول من 2017 حتى نهاية العام الماضي.

كما أطلقت الهيئة مؤخراً «رمّاس» المعتمد على الذكاء الاصطناعي المعزز بالاستفادة من تقنية «تشات جي بي تي»، عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وتعد الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تعتمد خاصية الـ «تشات بوت» على المنصة، ويتوفر «رمّاس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، ومنصة مساعد غوغل، والروبوتات، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم «046019999».

مركز الأمن السيبراني

وقال سعيد الطاير تعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أول جهة حكومية تطلق مركز الأمن السيبراني المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والمميزات التي توفرها، للتحقق من المخاطر الأمنية المحتملة من خلال المراقبة الاستباقية لخدمات الهيئة وأصولها التقنية، والحد من تلك المخاطر، وتقليل الزمن المستغرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لحماية أصولها بصورة استباقية.

رعاية المتعاملين

وأوضح أن مركز رعاية المتعاملين التابع للهيئة يعتمد بنية رقمية رائدة معززة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية متطورة. إذ يدار المركز من قبل «مورو». وتحرص الهيئة من خلال المركز على توفير تجربة متناسقة ومتكاملة وسلسة للمتعاملين، بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، حيث يتضمن المركز الرقمي التفاعلي المتكامل قاعدة معلومات متطورة وموحدة تمكّن الموظفين من الرد على استفسارات المتعاملين بطريقة أكثر سرعة ودقة. وكان المركز ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية في العام الماضي.

أتمتة العمليات الروبوتية

وأشار الطاير إلى أن الهيئة وفرت مبادرة أتمتة العمليات الروبوتية والتي تعمل على أتمتة العمليات التجارية وإجراءات العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل المهام الروتينية والمتكررة، وتشمل أتمتة العمليات الروبوتية العديد من المبادرات كأتمتة: حالة الخادم الحاسوبي، ومراقبة خدمة التخزين المؤقت للبيانات لموظف الذكاء الاصطناعي الافتراضي في الهيئة، وعملية تطبيق إنجاز العمل، ونظام مراقبة نظم المعلومات الجغرافية، وبيان الضمان المصرفي، ومسح لنظام نطاق المجال.

وأوضح سعيد الطاير أن الهيئة شهدت خلال عام 2022 وللعام الثاني على التوالي ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المعنيين على استخدام خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي الرقمية، وهذا ما يؤكد تميز وريادة مسيرة التحول الرقمي لديها، ونجاحها في تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات واحتياجات المعنيين في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، كما توفر وقتهم وجهدهم وتعزز سعادتهم، وخلال العام الماضي سجلت الهيئة أكثر من 10 ملايين معاملة رقمية، فيما صلت نسبة التبني الذكي لخدماتها إلى 99% في 2022.

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