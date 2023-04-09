سهيل المزروعي يشدد على ثقافة عمل قائمة على توظيف الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية السحور الرمضاني الدوري لموظفيها في فندق «ذا إتش» بدبي، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الوزارة ومديري الإدارات والموظفين.

وتبادل معاليه، خلال الأمسية الرمضانية، التهاني مع الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيداً بجهودهم وإخلاصهم في العمل والتزامهم الذي يسهم في تسريع تنفيذ استراتيجية الوزارة في التطوير، ودورهم في الإنجازات التي حققتها الوزارة وعززت مسيرة البناء طوال السنوات الماضية، وتحقيق تطلعات الدولة ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه، موجهاً كلامه للموظفين: «أنتم أحد الرهانات الحقيقية لعبور الإمارات لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات والطموحات، وإن اهتمام الدولة بإعطاء أبنائها الموظفين دوراً محورياً في تحقيق التطلعات المستقبلية يعزز من مساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف محاورها. أنتم أصحاب الإسهامات التنموية خلال العقود الخمسة الماضية من عمر الاتحاد، والدور المحوري نحو ترسيخ مكانة الإمارات وريادتها عالمياً، وكلي فخر بالعمل مع فريق متميز من الموظفين، أصحاب البصمة الواضحة في مسيرة الإنجازات».

وشدد معاليه خلال اللقاء على ضرورة تبني ثقافة عمل قائمة على الارتقاء بالأداء وتوظيف الابتكار والتفكير الاستباقي، بما يتماشى مع توجه الوزارة الهادف إلى الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب وتسخير كل الإمكانات والموارد للحفاظ على المكتسبات، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة التي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين.

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