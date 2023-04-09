مجلس مسلم بن حم يستعرض إنجازات الرعاية الصحية

المصدر: العين - البيان

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نظّم مجلس الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي وإخوانه بالتعاون مع شركة مستشفيات برجيل ندوة حول الرعاية الصحية في الإمارات، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، حيث تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار «الصحة للجميع».

واستضافت الندوة البروفيسور والرئيس التنفيذيّ لمستشفى برجيل عبدالرحمن أحمد عمر وعدداً من أعضاء مجلس إدارة المشفى، إضافة إلى كوكبة من الأطباء والمهتمين في الشأن الصحي بالدولة، وتناولت الندوة جوانب عدة تبرز التجربة الإماراتية في القطاع الصحي ومراحل نشأته وتطوره لوصوله إلى المراكز الأولى عالمياً.

وأكد المشاركون أن توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي يعتبر إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، حيث تبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.

تطوير

وقال الشيخ مسلم بن حم: «منذ تأسيس دولة الإمارات قبل أكثر من نصف قرن، أولت القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع الصحي، إدراكاً منها بأن صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة تأتي في مقدمة الأولويات، وهي أهم ركيزة لتقدم الدولة وتطورها، وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطبيق معايير عالمية تضمن كفاءة النظام الصحي، وذلك من خلال تشريعات ومبادرات وطنية وبرامج ومشاريع الصحية التي يكون محورها المريض».

وفي الحديث عن مستقبل القطاع الصحي أكد البروفيسور والرئيس التنفيذيّ لمستشفى برجيل عبدالرحمن أحمد عمر خلال الندوة أن دولة الإمارات تعمل وفق استراتيجية واضحة للتوسع في المنشآت الصحية، ومواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة .

وخلال الندوة عرضت أحدث البيانات الصادرة من المراكز المعتمدة في الدولة، حيث تشير إلى أن 107 مستشفيات متنوعة حصلت على الاعتماد الدولي من إجمالي 122 مستشفى بنسبة تصل إلى 87.7 % مستشفى معتمدة، حتى نهاية ديسمبر من العام 2020.

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