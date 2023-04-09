محاضرة في مجلس الحمرية تعرّف بوصايا النبي

المصدر: الشارقة - البيان

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عرّف مجلس منطقة الحمرية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في محاضرة رمضانية نظمها في مقره بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام والتي قدمها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية.

وجاءت المحاضرة التي جرى تنظيمها مساء أمس في إطار فعاليات شهر رمضان الكريم والتي يشارك في تنظيمها بلدية الحمرية ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية ونادي الحمرية ومركز شرطة الحمرية الشامل والمجلس البلدي لمنطقة الحمرية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي بالشراكة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى.

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