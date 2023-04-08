شرطة دبي والقنصلية السنغافورية تبحثان سبل التعاون

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مع سعادة سيد محمد رازف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة دبي القنصلية السنغافورية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين الجانبين في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وسعادة اللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطوير العلاقات مع كافة الجهات الدبلوماسية والقنصلية، وصولاً إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد القنصل العام لجمهورية سنغافوره بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان، متقدماً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

واطلع القنصل العام لجمهورية سنغافورة والوفد المرافق، على دورية "غيّاث" الفريدة من نوعها على مستوى العالم، والتي تحوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز