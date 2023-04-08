الإمارات.. فرصة لسقوط أمطار غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعه 15:22 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:37 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 80 35

دبي 31 21 85 35

الشارقة 32 19 75 25

عجمان 30 20 80 35

أم القيوين 31 22 85 30

رأس الخيمة 33 16 85 30

الفجيرة 29 20 80 30

العـين 34 19 80 25

ليوا 35 19 85 35

الرويس 33 18 85 35

السلع 31 21 75 25

دلـمـا 30 21 85 35

طنب الكبرى 28 22 80 40

طنب الصغرى 28 22 80 40

أبو موسى 29 22 85 35

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