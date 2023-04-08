362161 إجراء للنيابة العامة للدولة عن بعد في 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت النيابة العامة للدولة في تقريرها السنوي لعام 2022، أن إجمالي عدد الإجراءات التي اتخذتها عن بعد بلغت 362161 إجراء .

وأوضحت أن إجمالي عدد التظلمات من مخالفات "كوفيد-19" التي قُدّمت عبر خدمة التظلم عن بعد والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للنيابة العامة، بلغ 60417 تظلما، مشيرة إلى أنه تم النظر في جميع التظلمات بدقة وتحرٍّ، للتأكد من ثبوت المخالفة أو إلغائها أو تخفيضها على المتظلم.

ولفتت النيابة العامة خلال التقرير الذي نشرته عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن عدد إجراءات تنفيذ الأحكام بلغ 104755 إجراء، وعدد الأوامر الجزائية 7285، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا في النيابات الكلية 42879 قضية، والقضايا في نيابات الاستئناف 8970 قضية، وقضايا نيابة النقض 1689 قضية، في حين بلغت نسبة التصرف في القضايا الآنفة 95% في قضايا النيابات الكلية ونيابة النقض و100% نسبة التصرف في قضايا نيابات الاستئناف، كما بلغت نسبة الإدانة في القضايا 99%.

وأكدت أن الإنجازات التي حققتها في عام 2022، تعكس التزامها وسعيها المتواصل لتحقيق الريادة والتنافسية العالمية في كل ما تؤديه من أعمال وتقدمه من خدمات في إطار الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات لتظل في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون.

ونوهت النيابة العامة للدولة إلى أن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة خلال عام 2022 والتي بلغت 176185، بالإضافة إلى تنفيذ 13519 تحقيقا عن بعد، فضلا عن تنفيذ عدد 93 برنامجا قانونيا و387 برنامجا تدريبيا، يؤكد نجاحها في تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.

وأشارت إلى أن الأرقام الإحصائية تؤكد حرص النيابة على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية متوائمة مع الرؤية الطموحة لحكومة الدولة، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.

يذكر أن النيابة العامة للدولة توفر، من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، نحو أكثر من 50 خدمة إلكترونية عبر منصاتها، لتلبية احتياجات المتعاملين بسهولة ويسر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز