"تايجر جروب" تساهم بـ 25 مليون درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة «تايجر جروب»، عن مساهمتها بمبلغ 25 مليون درهم دعما لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام .

وتعهدت المجموعة - التي انضمت إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم للحملة - بتقديم 25 مليون درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

ويشهد سباق الخير الذي أحدثته حملة "وقف المليار وجبة" تنافساً بين مختلف الشركات والجهات والأفراد الذين توافدوا على المشاركة في العطاء والبذل الذي يعبر عن القيم الإنسانية المتجذرة داخل المجتمع في الإمارات، الأمر الذي يبعث برسائل تضامن وتكافل مع الشرائح الأقل حظاً تؤكد لهم أنهم ليسوا بمفردهم .

وقال وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تايجر جروب» : “ تعودنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المبادرات الخيرية ذات الأفكار المتجددة، التي ترسي معالم الخير وتحيي في الوقت نفسه سنة الوقف، وهو ما جعل دولتنا محطة عالمية للإنسانية وعنواناً للخير ومنبعاً للعطاء والجود، تتوجه إليها أنظار الباحثين عن الأمل في مختلف أنحاء العالم”.

وعبر الزعبي عن فخره بمشاركة المجموعة في حملة "وقف المليار وجبة" التي تجعل من العطاء ثقافة مستدامة كونها تجسد قيم الخير والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، داعياً كافة الشركات العاملة في الإمارات إلى التمسك بمسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في مثل هكذا مبادرات تعمل على تغيير المجتمعات إلى الأفضل.

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

ويسعى "وقف المليار وجبة" إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وتتزامن الحملة مع شهر رمضان المبارك، لتؤكد أهمية مضاعفة العطاء خلاله وتسهم في تعزيز قيمه القائمة على الإحسان والتكافل والتضامن الإنساني، وتفتح الحملة الباب للجميع من أفراد ورجال أعمال وشركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام، للمشاركة في الحراك الخيري والإنساني الذي تحدثه الحملة بهدف صون الكرامة الإنسانية.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن للمساهمين المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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