مجموعة شرف تساهم بمليوني درهم في حملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بمليوني درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: " فخورون بالمشاركة في حملة (وقف المليار وجبة) التي تجسد التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، وتوفير شبكة أمان غذائي مستدام في بلدان تعاني من أزمات اقتصادية وآثار الحروب والكوارث الطبيعية، وشهر رمضان الكريم أفضل الشهور، وخير توقيت للبذل والعطاء ومساعدة الآخرين".

وأضاف: " انضمامنا إلى قائمة المساهمين في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، يأتي في سياق التفاعل المجتمعي مع حملة (وقف المليار وجبة)، ويعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الإنسانية الملهمة التي تطلقها دولة الإمارات كل عام بالتزامن مع الشهر الفضيل".

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لإيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

وتسعى الحملة إلى بلورة حراك مجتمعي على أوسع نطاق يساهم في تحقيق مستهدفاتها في تقديم العون والغذاء لعشرات ملايين الفقراء والمحتاجين في العالم.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئ

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز