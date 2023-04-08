أم القيوين: مشروع خيري لتنفيذ 16 مسكناً في «عود الطاير»

المصدر: (أم القيوين - وام)

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باشرت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، تنفيذ مشروع 16 مسكناً، بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عود الطاير بالإمارة، مخصصة للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة: «إن المشروع يستغرق سنة، وتتكون المساكن من 3 غرف ومجلس وملحق خارجي منفصل، يضم مطبخاً وغرفة للعمال المنزلية، بالإضافة إلى غرفة للغسيل، لافتاً إلى أن مساحة المسكن مناسبة لذوي الدخل المحدود».

وأشار إلى أن المؤسسة نفذت في السنوات الماضية مشاريع إسكانية تضم 110 مساكن، بينها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، و32 مسكناً في حي «التسامح 1»، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع 16 مسكناً في منطقة عود الطاير، مؤكداً أن المساكن خصصت لأسر مواطنة من ذوي الدخل المحدود، حيث تتم دراسة الحالة، والتأكد من استيفائها لشروط الاستحقاق.

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