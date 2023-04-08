عبدالله بن زايد يبحث التعاون بين الإمارات والبوسنة

المصدر: سراييفو - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عضوين في مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، فقد التقى سموه دينيس بيسيروفيتش وزيليكو كومشيتش.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للبوسنة والهرسك التقدم والازدهار.

فيما حملاه تحياتهما إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأكدا أن دولة الإمارات تمضي قدماً نحو آفاق واعدة من النمو والرخاء على الصعد كافة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى البوسنة والهرسك، بحث علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وتطلع دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة إلى بناء شراكات مثمرة وبناءة مع البوسنة والهرسك ودول البلقان، بما يعزز جهود التنمية الداعمة لتطلعات الشعوب نحو الاستقرار والرخاء.

من جانبه رحب دينيس بيسيروفيتش وزيليكو كومشيتش بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق. وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلع بلادهما إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونبيلة الشامسي سفيرة الدولة غير المقيمة لدى البوسنة والهرسك.

علاقات

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي المدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الداعمة لجهودهما التنموية.

وفي هذا الصدد أكد الوزيران على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري. وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية البوسنة والهرسك بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويعزز جهودهما التنموية.

من جانبه رحب المدين كوناكوفيتش بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونبيلة الشامسي سفيرة الدولة غير المقيمة لدى البوسنة والهرسك.

وقد غادر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سراييفو في ختام زيارات العمل التي قام بها سموه على مدار الأسبوع الجاري، وشملت عدداً من الدول، وهي: اليونان وصربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك.

وكان في وداع سموه بالمطار المدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك.

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