أطباء لـ«البيان»: الإمارات تمتاز بنظام صحي مستدام وبمعايير عالمية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أكد أطباء لـ«البيان» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتاز بنظام صحي مستدام وبمعايير عالمية، وأشاروا إلى أن شعار «الصحة للجميع» الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية عنواناً لحملتها الاحتفالية بيوم الصحة العالمي يجسد مدى اهتمام العالم بتعزيز الصحة العامة باعتبارها الثروة الحقيقية للإنسانية، والعمل على توفير الرعاية الصحية العالمية الشاملة، كما يؤكد في الوقت ذاته أن الحصول على الرعاية الصحية حق أساسي ينبغي أن يكون متاحاً للجميع. وأوضحوا في الوقت ذاته أن القطاع الصحي يشكل حتماً أحد أهم القطاعات الحيوية والخدمية في الدولة، إذ حقق بفضل توجيهات ودعم ومتابعة القيادة الرشيدة قفزات نوعية بلغت العالمية، وفقاً للمؤشرات الدولية، وشهادات المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأورام: إن يوم الصحة العالمي مناسبة سنوية تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية الصحة وتحفيز الناس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها. وأضاف: يعتبر الاهتمام بالصحة والعافية أمراً ضرورياً للحفاظ على جودة الحياة، ويمكن للجميع المساهمة في ذلك من خلال تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة والتغذية السليمة، والاهتمام بصحة العقل والجسد على حد سواء.

وأردف: تواجه المجتمعات تحديات صحية متنوعة، كانتشار الأمراض، والتغيرات المناخية والتلوث البيئي، والحروب والنزاعات التي تؤثر على صحة السكان. ولهذا السبب، يسلط يوم الصحة العالمي الضوء على أهمية العمل الجماعي لتحقيق صحة عالمية أفضل، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين الصحة والرفاهية للجميع. ومن جانبه قال الدكتور عادل سعيد سجواني، استشاري طب الأسرة: تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي، الذي يصادف 7 أبريل من كل عام تحت شعار «الصحة للجميع»، وتصدرت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بقطاع الصحة والرعاية الطبية، وفق إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد العديد من التطورات في القطاع الصحي، كما سجلت إنجازات استثنائية جعلتها نموذجاً يحتذى في الاستعداد والجاهزية للتصدي للأزمات.

وأضاف: تسعى الأجندة الوطنية إلى تحقيق تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع شتى الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية، والتطلع أيضاً إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان .

انجازات

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الأحبابي، طبيب مقيم في قسم الطب النفسي بمستشفى توام أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات في جميع التخصصات، وسخّرت الإمكانات كافة في سبيل تقديم أرقى الخدمات الصحية وجعل القطاع الصحي في الدولة في الصدارة عالمياً، من حيث مستوى الخدمات المقدمة، ومواكبة أحدث التقنيات.

رؤية

وإلى ذلك أشار الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري أمراض الكلى إلى أن دولة الإمارات تمالك رؤية مستقبلية بحيث تواكب مسيرة التطور والازدهار على مختلف الصعد. وأضاف: كما وضعت القيادة الرشيدة في الدولة صحة الإنسان على رأس أولوياتها، لتركز الخطط والبرامج والمبادرات المتخصصة وتتضافر الجهود وتسخر الميزانيات، لدفع عجلة التطور في القطاع الذي يخدم جميع فئات المجتمع.

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