يوسف السركال: يوم الصحة العالمي فرصة للإضاءة على إنجازاتنا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الصحة العالمي الذي تحتفي به المجتمعات هذا العام تحت شعار «صحة للجميع»، ينسجم مع رؤية المؤسسة واستراتيجيتها الهادفة إلى توفير خدمات صحية مستدامة ومتكاملة، وفعّالة ومبتكرة ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها القطاع الصحي في الدولة، وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجياتها المتعلقة بتوفير قطاع صحي مستدام يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين، ويواصل تعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ماضية في مسيرة التطور والتميز للارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة، من خلال استقطاب الكفاءات الطبية وتمكين رأس المال البشري على أسس مستقبلية ومستدامة، مثمناً الدور المحوري والجهود الملموسة للكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بالقطاع الصحي في توفير أعلى معايير الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكداً التزام المؤسسة بمواصلة دعم جميع المنشآت التابعة لها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة، لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز