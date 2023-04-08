مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطلق مبادرة «ما تشوف شر»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مبادرة نوعية، تضمنت إطلاق مبادرة «ما تشوف شر» التي تستهدف تنفيذ زيارات ميدانية للمرضى في عدد من المستشفيات التابعة للمؤسسة، احتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من أبريل من كل عام.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن يوم الصحة العالمي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على جهود كل الكوادر العاملة في جال القطاع الصحي، وإبراز دورها في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية للمتعاملين .

وأضاف إن احتفاء المؤسسة بيوم الصحة العالمي يأتي ترجمة لحرصها على تعزيز تكاتف الجهود نحو تطبيق نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد، مستندين في ذلك إلى توجيهات القيادة بتوفير خدمات صحية فائقة الجودة.

ونفذت المؤسسة للاحتفاء بهذه المناسبة العالمية مبادرة «ما تشوف شر» التي تستهدف تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للمرضى في عدد من المستشفيات للاطمئنان على حالهم وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وذلك بحضور وفد مكون من قيادات المؤسسة ومديري الإدارات، كما تضمنت الزيارات توزيع هدايا على 50 مريضاً مقيماً في مستشفيات المؤسسة .

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