«الموارد البشرية والتوطين» تنظم إفطاراً للعمال من مختلف المهن

المصدر: دبي- البيان

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شارك معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من القيادات في الوزارة، في الإفطار مع المئات من العمال من مختلف المهن، وذلك في مسجد الرواشد بمنطقة الخوانيج في دبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين: «وجودنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل».

وأثنى معاليه على جهود القائمين على الإفطار الرمضاني، وحرصهم على خدمة العمال في شهر رمضان المبارك، بما يتماشى مع القيم الإماراتية الأصيلة، وروح العطاء والخير، والمبادئ السامية التي يجسدها شهر الرحمة.

يذكر أن ساعات العمل العادية خلال شهر رمضان تخفض ساعتين يومياً لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة، كما أنه يجوز للمنشآت وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان.

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