«إقامة دبي» توفر 9 آلاف وجبة ضمن «حملة إفطار صائم»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حملتها الرمضانية السنوية، «إفطار صائم» في مقرّها الرئيس بمنطقة الجافلية، حيث وفرت حتى الآن 9000 وجبة، بواقع 600 وجبة إفطار يومياً، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مسؤولياتها المجتمعية، وإيماناً منها بضرورة تعزيز قيم الشهر الفضيل.

أجواء

وتـأتي الحملة ضمن مبادرة «إفطار صائم»، التي تطلقها إقامة دبي للعام السادس على التوالي في شهر رمضان الفضيل، مستهدفةً العمال الموجودين على رأس عملهم، والمتعاملين، إضافةً إلى الجمهور من مختلف الجنسيّات، فضلاً عن الهدف الرئيس الذي ينطوي على إشعار الصائمين من العمال بالأجواء الأسرية الرمضانية.

تعزيز

وأكد اللواء عوض العويم الحميري، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، أن الهدف من الحملة يرتكز على تعزيز المساهمة في إحياء فضائل شهر الخير والعطاء، وتوفير أجواء رمضانية تتسم بالتآخي والتعاضد بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الموظفين على العمل الهادف الساعي إلى ترسيخ قيم التلاحم الإنساني والاجتماعي، ومدّ يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع، وتكريس ثقافة التكافل الاجتماعي، وثقافة العمل التطوعي بين موظفي وكوادر إقامة دبي.

وأوضح أن إقامة دبي حريصة على إبراز فضائل شهر رمضان الفضيل وقيمه العظيمة من خلال مشاركة أبناء المجتمع الإماراتي من العمال والمتعاملين الراغبين في تناول إفطارهم مع إخوانهم من العمال ومن موظفي إقامة دبي، لتكريس جو الأخوة الإنسانية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من جوهر وهوية الشعب الإماراتي الذي يستمد سلوكياته من الدين الإسلامي الحنيف.

وجبات

وتتضمن مهام فرق العمل المتطوعة من كوادر إقامة دبي تقديم الوجبات للعمّال وضيوف مسجد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعمل الترتيبات اللازمة الخاصة بالمبادرة، والتعاقد مع الجهات المتخصصة لضمان الحصول على الوجبات الطازجة ونقلها إلى الموقع في الوقت المحدد.

كما تقوم فرق العمل بتوزيع المهام على كل عضو من المتطوعين من أجل التنسيق المسبق لتنظيم المكان وتهيئته، وتوزيع الوجبات في الوقت المحدد على الصائمين وبشكلٍ منظّم يعكس ثقافة الإدارة الحكيمة للمبادرات والحملات، كما أنَّ فريق العمل ينسق بشأن جمع التبرعات من الكوادر الوظيفية الراغبة في المشاركة بالحملة الرمضانية التي تعكس روح الإمارات وأصالة القيم الرمضانية لدى أبنائها.

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