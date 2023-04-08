إينوك توزع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال

المصدر: دبي - البيان

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شارك متطوعون من موظفي مجموعة إينوك في توزيع 10 آلاف وجبة إفطار وأكثر من 5500 صندوق من مواد البقالة التي توفرها متاجر زووم التابعة للمجموعة، على مساكن العمال.

وقام 150 من موظفي مجموعة إينوك بتعبئة أكثر من 680 صندوقاً من صناديق المير الرمضاني والتي تضمنت السلع الأساسية، وتم توزيعها في مساكن العمال خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان المبارك في إطار «مبادرة مجموعة إينوك لتوزيع منتجات البقالة الرمضانية» ومن خلال شراكتها مع «جمعية بيت الخير»، أما وجبات الإفطار فتوزع يومياً على العمال خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان. وتشارك مجموعة إينوك في توزيع صناديق الإفطار على سائقي السيارات عند إشارات المرور بالتعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية»، وتوزيع صناديق التمر في المتاجر التابعة لـ «إينوك» بالتعاون مع علامة «الكوزي».

وتشمل المبادرة المجتمعية للمجموعة تشجيع الموظفين على التبرع من خلال مبادرة «ملابس» فيما تتبرع شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة إينوك، بأسطوانات الغاز مجاناً لـ 1000 أسرة متعففة.

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