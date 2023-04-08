«مير الخير الرمضاني» تجمع 380 صندوق مواد تموينية وغذائية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «مير الخير الرمضاني» المجتمعية بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، لتوفير المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية للأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة

وأثمرت مساهمات موظفي الهيئة عن جمع 380 صندوقاً من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات الغذائية، حيث تسابق الموظفون لتسجيل أبهى صور العطاء والتطوع والتلاحم المجتمعي، مجسدين القيم السامية للدين الإسلامي الحنيف، دين الرحمة والإخاء والخير والتسامح، والخصال الأصيلة للمجتمع الإماراتي النبيل، الذي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني والتنموي. تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة للعمل التطوعي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.

جهود

وتدعم الهيئة الجهود الوطنية لنشر الخير والحث على البر والعطاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، شهر الخير والإحسان. وتلتزم الهيئة بتعزيز أواصر التآخي والعمل التطوعي بين الموظفين كواجب وطني وإنساني.

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