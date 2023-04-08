38797 منحة أرض سكنية لمواطني أبوظبي خلال 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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كشفت هيئة أبوظبي للإسكان أن عدد منح الأراضي السكنية وصل إلى 38797 منحة للمواطنين في أبوظبي خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وذلك وفقاً لإحصائيات قطاع الإسكان في الإمارة، كما بلغت قيمة المنافع السكنية 131.8 مليار درهم، ووصل عدد الموافقات السكنية إلى 45.235، وأعفي 3782 مستفيداً من إعفاءات القروض السكنية.

رعاية

ويحظى قطاع الإسكان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من حرص سموه على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق جودة مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم تعزيز الاستقرار والترابط الأسري بما يرفع عن كاهل المواطن أعباء تدبير مسكن، وبما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف خطة إمارة أبوظبي التنموية.

في السياق تشهد إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين الإعلان عن مشاريع إسكانية للمواطنين، وفق خطة لسد فجوة الطلب المتزايد على الأراضي السكنية والمساكن للمواطنين، وتأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة التي تعتبر المسكن من الأساسيات المهمة التي تتطلبها الحياة المستقرة للمواطنين، وبما يرفع عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ويمكنهم من المضي قدماً في عملية بناء الوطن وتقدمه وريادته. وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة، سعياً لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.

مسرعات

وهذه المشاريع تندرج ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز سعادة المواطنين، كما تحرص الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.وتراعي آلية توزيع القروض التي تتبعها هيئة أبوظبي للإسكان، الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال توفير المسكن الملائم.

مشاريع مرتقبة

ومن مشاريع إسكان المواطنين المرتقب إنجازها، مشروع شمال بني ياس، والذي يشمل في مرحلته الأولى 1365 مسكناً، ومتوقع إنجازه خلال الربع الأول من 2024، ويعزز هذا المشروع جهود القيادة الرشيدة في توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة مستدامة للأسرة الإماراتية، وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم. ويعتبر مشروع شمال بني ياس السكني من مشاريع إسكان المواطنين الكبيرة، ويطابق المشروع معايير دليل المجتمعات السكنية الصادر من «الهيئة».

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