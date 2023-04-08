53 مليون مستفيد من مبادرات المسؤولية المجتمعية لـ«طرق دبي» في 2022

المصدر: دبي - وام

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بلغ عدد المستفيدين من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، التي وصل عددها إلى 47 مبادرة خلال (2022)، 53 مليوناً و144 ألفاً و335 مستفيداً، شملت فئات مجتمعية متعددة من أصحاب الهمم، والعمال، والأسر المتعففة، والأطفال الأيتام، وطلبة الجامعات، وذلك على مستوى الهيئة والمجتمع المحلي، بالإضافة لدول شقيقة وصديقة.

وأفادت الهيئة بأنها نجحت في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية خلال العام المنصرم، بنسبة 100 %، كما أنها حققت مشاركات تفاعلية من قبل 409 متطوعين ومتطوعات بعدد ساعات تطوعية بلغت 3817 ساعة.

استدامة

وأكدت روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تواصل تنفيذ مبادراتها المجتمعية وتحقيق الاستدامة في استمراريتها والمحافظة عليها والنجاح والتميز في إدارتها لتعزيز دورها الريادي في مجال العمل الإنساني، وذلك تماشياً مع القيم المؤسسية التي تنص على تعزيز التسامح والسمعة المؤسسية بالإضافة لسعيها الدائم للريادة في كل الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأوضحت أن كل المبادرات التي تطلقها الهيئة أو تشارك فيها تركز على تلبية حاجات الفئات المستحقة بالإضافة للمساهمة في المبادرات الإنسانية على مستوى العالم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها حملة «مليار وجبة»، حيث شاركت الهيئة فيها من خلال توزيع وجبات على 53 مليون مستفيد، وكذلك مبادرة «سقيا الأمل» إذ تبرعت الهيئة من خلالها بـ10 آبار في عشر دول، والمساهمة كذلك، على المستوى الخارجي، بالتبرع بحافلات مدرسية لطلبة في أوغندا وتنزانيا بالإضافة لفصلين دراسيين في جمهورية مصر العربية و9 مركبات صغيرة بالإضافة لحافلتين في تايلاند.

جهود

وفي مجال العمل التطوعي، قالت المحرزي: حرصت الهيئة على رصد المبادرات وعدد المتطوعين المشاركين، وعدد الساعات، حيث بلغت 3817 ساعة تطوع في عدد 16 وكانت أبرزها، 998 ساعة تطوع لتجهيز وجبات الإفطار لمبادرة «باص الخير»، التي استهدفت سائقي الحافلات والعمال وسائقي درجات التوصيل وسائقي الشاحنات خلال شهر رمضان، وفي مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدم المتطوعون 933 ساعة من التطوع للإسهام في تنظيم وإدارة فعاليات الحدث، ونحو 696 ساعة تطوع في تقديم أفضل الخدمات لجمهور إكسبو 2020.

وأفادت المحرزي بأن الهيئة حققت نجاحاً كبيراً في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والعالمية، ومنها، مناسبة عيد الاتحاد الـ«51»، حيث نظمت الهيئة سلسلة من الفعاليات داخلية وخارجية في شوارع ومعالم الإمارة تضمنت إنارة شلالات قناة دبي المائية بألوان العلم، وتزيين شوارع الإمارة الحيوية بعلم الدولة ووضع شعار الاحتفالية على شاشات الأنظمة المرورية الذكية والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، وشاشات مراكز إسعاد المتعاملين في الهيئة ومرافقها ومنشآتها.

كما شاركت الهيئة في الاحتفال بـ«يوم العلم» بتزيين شوارع الإمارة، كما أحيت الهيئة ذكرى يوم الشهيد. وعلى المستوى الخليجي، شاركت الهيئة في الاحتفال بالأيام الوطنية لكل من دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وذلك على اللوحات الإلكترونية المتغيرة المنتشرة في طرق إمارة دبي.

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