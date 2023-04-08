عبدالقادر سنكري وأبناؤه يقرعون جرس «ناسداك دبي» دعماً للحملة

المصدر: دبي - البيان

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بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، قرع عبدالقادر سنكري وأبناؤه جرس التداول دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، من أجل توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خصوصاً لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وكان عبدالقادر سنكري وأبناؤه تعهدوا بدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 10 ملايين درهم سنوياً في 5 أعوام بإجمالي 50 مليون درهم من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

5 محاور رئيسة

وتعتبر حملة «وقف المليار وجبة» أحدث مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تضم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسة هي، المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

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