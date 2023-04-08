إطلاق «النخبة» للتميز المؤسسي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تنظر بعين الاعتبار والاهتمام والتقدير إلى شركائها الاستراتيجيين الذين كان لدعمهم ومساهماتهم الرائدة الدور الأكبر والأمثل في تطور المؤسسة منذ تأسيسها، ما أسهم في تحقيق رسالة المؤسسة الرامية لدفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة في القطاع التعديني.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الذي نظمته المؤسسة أول أمس لتكريم الشركاء الاستراتيجيين إلى جانب عدد من الموظفين المميزين، تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود المؤسسة، وتضمن الملتقى مأدبة الإفطار الجماعي ضمن أجواء أسرية رمضانية مفعمة بالمودة والتسامح.

وشهد الحفل إطلاق جائزة «النخبة» للتميز المؤسسي بغرض تحفيز الموظفين على الإبداع والتفرد، حيث تم تكريم المتميزين منهم خلال الحفل، وذلك تحقيقاً لرؤية المؤسسة واستكمالاً لمسيرتها وحرصاً منها على تطبيق أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

حضر الحفل المهندس محمد الأفخم والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة، وحظي التجمّع الذي أقيم في منتجع البحر، بمشاركة واسعة من نخبة الشركاء الاستراتيجيين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز