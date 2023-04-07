عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية البوسنة والهرسك تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي المدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الداعمة لجهودهما التنموية.

وفي هذا الصدد أكد الوزيران على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية البوسنة والهرسك بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويعزز جهودهما التنموية.

من جانبه رحب معالي المدين كوناكوفيتش بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة نبيلة الشامسي سفيرة الدولة غير المقيمة لدى البوسنة والهرسك.

وقد غادر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سراييفو في ختام زيارات العمل التي قام بها سموه على مدار الأسبوع الجاري وشملت عددا من الدول وهي اليونان وصربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك.

وكان في وداع سموه بالمطار معالي المدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك.

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