«العجبان» تتبرع بـ 35 طناً من الدواجن خلال الشهر الفضيل

المصدر: وام

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تبرعت شركة العجبان للدواجن بـ 35 طناً من علامتها التجارية من الدواجن لصالح جهات خيرية كمبادرة إنسانية في شهر رمضان المبارك، وبواقع 30 ألف كيلو غرام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي و5 آلاف كيلو غرام لجمعية الإحسان الخيرية.

وقال الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية إن مبادرة شركة "العجبان" تأتي في سياق التراحم والتعاضد، وتوثيق أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة وأفراد المجتمع، وإدراكاً منها لدورها المهم في رفد العمل الإنساني بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات السبّاقة في فعل الخير على الصعد كافة.

ولفت إلى أن المساهمة تشكّل حافزاً لمزيد من مؤسسات القطاع الخاص لتقديم يد العون للفئات المعوزة، التي تنتظر من بلاد الخير كل الخير.

من جهته أكد الدكتور محمد عزت العجمي، مدير عام شركة العجبان للدواجن، أن المبادرة تتجدد بشكل سنوي إيمانا من الشركة بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يجب أن تلعبه، مشيرا إلى أنه بتكاتف جهود الجهات الخيرية والشركات والمؤسسات العاملة في الدولة نستطيع مساعدة المحتاجين والأكثر احتياجا من البشر حول العالم".

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أطلقت مؤخراً حملة «رمضان .. عطاء مستمر»، ليستفيد منها الملايين من داخل الإمارات وخارجها، في 60 دولة حول العالم، حيث تتضمن الحملة إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.

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