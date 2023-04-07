فعالية «رمضانيات» بيت الحكمة تستقبل 30 ألف زائر على مدار 11 يوماً

المصدر: الشارقة - البيان

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حظيت فعالية «رمضانيات» السنوية في بيت الحكمة بإقبال كبير من قبل أكثر من 30 ألف زائر من الجمهور، الذي حرص على الاستمتاع بتجربة استثنائية جمعت بين أنشطة التسوق والبرامج الثقافية وبرامج الأطفال، وسط أجواء رمضانية فريدة استمرت على مدار 11 يوماً.

وأضفت الفعالية، التي أقيمت للعام الثاني على التوالي، لمسات عصرية امتزجت بأجواء شهر رمضان المبارك، ما جعلها الوجهة المفضلة لمحبي الثقافة والترفيه للاستمتاع بقراءة الكتب في مختلف التخصصات والفنون، وقضاء أوقات رائعة في التسوق والتجول في مختلف أركان المكان وحضور ورش عمل وبرامج مميزة على مدار أمسيات رمضانيات.

أقيمت نسخة هذا العام من «رمضانيات» برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، واللذين أتاحا فرصة إشراك أصحاب المشاريع الناشئة ورائدات الأعمال من أعضائهما في هذا السوق المفتوح بهدف دعم مشاريعهم وتعريف مجتمع الشارقة بما يقدمونه من منتجات وخدمات.

تضمنت الفعالية سوقاً في الهواء الطلق ضمّ نخبة من العلامات التجارية والمتاجر وعدداً من المطاعم والمقاهي المميزة في مناطق مختلفة بالمكان، والتي عرضت الأزياء والهدايا والإكسسوارات إلى جانب محال بيع العطور العربية والبخور.

فيما استقبلت المطاعم والمقاهي في الحديقة الشمالية لـ«بيت الحكمة» الزوار ووفرت لهم فرصة مميزة للاسترخاء والاستمتاع بالحوارات والنقاشات والأنشطة الرمضانية المختلفة.

ورش وجلسات

وعلى هامش الفعالية نظم بيت الحكمة عدداً من ورش العمل والجلسات النقاشية ضمن برنامج «حديث الحكمة» بالتعاون مع جهات مختلفة تناولت موضوعات متنوعة وشيّقة من بينها أهمية اكتساب عادة القراءة والاستفادة من شهر رمضان في الحصول على حياة صحية ومتوازنة.

وفيما يخص الأطفال نظم بيت الحكمة مجموعة من ورش العمل الإبداعية والتعليمية لهم بغرض تنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم.

واستقطب معرض الخوارزمي في بيت الحكمة زوّار «رمضانيات»، إذ تحول إلى مجلس عربي مليء بعوامل الجذب البصرية المستوحاة من جماليات شهر رمضان وتضمن معرضاً للصور الفوتوغرافية للمصورة علياء بنت سلطان، التي أبدعت مزيجاً من الفن والأصالة.

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