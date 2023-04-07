شرطة دبي تناقش مستقبل الابتعاث والمنح الدراسية

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، فعاليات الملتقى السنوي للابتعاث والمنح الدراسية، الذي نظمته إدارة البعثات والاستقطاب بالتعاون مع مجلس المبتعثين بشرطة دبي، لمناقشة مستقبل الابتعاث تحت شعار «خارطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية» في شرطة دبي، والاحتفاء بالمتميزين من الطلبة المبتعثين وتكريمهم وأهاليهم.

وانطلقت فعاليات الملتقى في فندق «العنوان بوليفارد» بحضور العقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من رؤساء المجالس بشرطة دبي، ونخبة من المبتعثين والطلبة الدارسين والخريجين، وأمهات الطلبة المبتعثين المتميزين، وعدد من الضباط والموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وشركاء شرطة دبي من مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

ريادة

وقال اللواء رفيع في الكلمة الرئيسية للملتقى: «بدايةً ننقل لكم تحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ونبارك لكم ما تبقّى من شهر رمضان المبارك، ونتشرف في هذه الأيام الفضيلة، باستضافة وتكريم كوكبة من طلابنا المبتعثين في الملتقى السنوي للابتعاث والمنح الدراسية، حيث يلتقي الإبداع والتميز مع روح الإصرار والعزيمة، لتحقيق النجاح والريادة، في مجالات التحصيل الدراسي والبحث العلمي، ومجالات الإبداع والابتكار».

وأضاف اللواء رفيع، إن شرطة دبي تتطلع من مبتعثيها الذين انتهوا من الدراسة والذين لازالوا في مقاعد العلم، أن يعكسوا ما حصلوا عليه من معارف وعلوم وممارسات وتجارب جيدة على منظومة العمل، وخدمة وطنهم بكل حب وإخلاص وولاء من أجل رفعته ومكانته، ولرد الجميل للوطن الذي قدم لشعبه كل شيء في سبيل رفعته.

منظومة

من جانبه، أكد العميد الدكتور صالح مراد، أن شرطة دبي ومن خلال منظومة الابتعاث المتكاملة، سخرت كافة الممكنات من أجل تعزيز أداء العمل الشرطي والأمني والمؤسسي بمورد بشري ذي كفاءة عالية، يستشرف المستقبل ويصنع الحلول لتحدياته، وعملت على دراسة الاحتياجات الفعلية والمهمة والمستقبلية من التخصصات التي تخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتقدم التسهيلات والدعم الكامل لكافة الدارسين والمبتعثين في مختلف التخصصات، وتنظم الملتقيات التي تساهم في تواصل الدارسين وتحتفي وتكرم المتميزين منهم.

بدوره قال العقيد الدكتور منصور البلوشي في الكلمة الافتتاحية في الملتقى: إن هذا اللقاء لا يقتصر على الاحتفاء والتكريم للمتميزين من الطلبة المبتعثين بل هو مصدر قوة وفخر لشرطة دبي، كون رحلة الابتعاث والدراسة هي حكاية ترسم مستقبلاً وملامح قادة المستقبل، وتبني جيلاً قادراً على حمل راية الوطن بكل كفاءة واقتدار، وأن الدراسة ليست مجرد لقب علمي أو درجة أو رتبة وظيفية، بل هي معان أغلى وأعمق، وأنها رحلة اكتساب للمعرفة بجد واجتهاد، ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع.

كفاءات

وانطلقت الجلسة النقاشية في الملتقى، تحت عنوان «خارطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية»، متضمنة أربعة محاور رئيسية، وهي «منظومة الابتعاث وتطوير واستشراف المستقبل»، و«تخصصات المستقبل في العمل الأمني والشرطي»، و«رحلة الابتعاث... التحديات والحلول»، و«حصاد الابتعاث... قصص نجاح وأفضل الممارسات».

وشارك في الجلسة النقاشية كل من: الرائد الدكتور محمد علي المري، والنقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، والملازم فهد الشاعر، والملازم أول مريم هارون الهاشمي، والملازم أول عيسى الغاوي.

تجارب

واستعرض الرائد الدكتور محمد علي المري، الحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الوراثية البشرية الجزئية، من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة تجربته في كتابة الأبحاث العلمية في مجال تخصصه ومجال الأدلة الجنائية، مؤكداً أن بداية المشوار العلمي الأهم والحقيقي هو بعد الانتهاء من مرحلة الدكتوراه والدخول في مشوار العطاء العلمي، والبحوث العلمية التي من شأنها أن تجد حلولاً للتحديات المختلفة، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تدعم موظفيها الباحثين والأبحاث العلمية بشكل كبير.

وقدم النقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، رئيس قسم البعثات والإيفاد، شرحاً حول كيفية إدارة البعثات والاستقطاب الأكاديمية، والمراحل التي يمر بها المبتعث، مؤكداً أن رحلة كل مُبتعث هي تجربة ودرس مستفاد للجميع، حيث استطاع العديد من المبتعثين التغلب على كافة التحديات والمعوقات التي واجهتهم، ولم يكتفوا بذلك بل تميزوا في التحصيل العلمي والأكاديمي، وأصبحوا مثالاً وقدوة يحتذى بهم، وهو ما يجب اليوم على كل طالب دارس ومُبتعث، منوهاً إلى أن شرطة دبي وفرت قنوات تواصل فعالة لتلبية ودعم كافة احتياجات الدارسين.

من جانبه، استعرض الملازم أول عيسى الغاوي، طالب دكتوراه مُبتعث لدراسة التشريعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، تجربته في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات التي تحاكي تخصصه وكذلك المعنية بالعمل الشرطي والأمني، منها مؤتمر القيادات الشرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن رحلة المبتعث لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يجب أن يحرص على المشاركة في المحافل والمؤتمرات، والتعرف على التجارب والممارسات، والتعريف كذلك بشرطة دبي والخدمات والممارسات التي تطبقها.

كما واستعرض الملازم أول فهد الشاعر، رئيس قسم الاستقطاب الأكاديمي، آلية استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، وتحدث عن أهمية معرفة التوجهات المستقبلية لشرطة دبي في السنوات القادمة والتي تواكب توجهات وتطلعات الحكومة والدولة، وذلك قبل اختيار التخصص الأكاديمي، مؤكداً أن هذه الخطوة تساعد الراغب في استكمال الدراسة في التعرف على الخيارات المتعددة من التخصصات التي تلبي احتياجات القيادة العامة لشرطة دبي.

بدورها، استعرضت الملازم أول مريم برهان الهاشمي، والحاصلة على درجة الماجستير في تخصص «البلوك تشين والعملات الرقمية» من جمهورية قبرص، وهي أول مبتعثة إماراتية تلتحق بالدراسة الجامعية في جمهورية قبرص، استعرضت التحديات التي واجهتها في استكمال دراسة الماجستير، ودور الإدارة العامة للموارد البشرية في تقديم الدعم والمعرفة لها وتعريفها بالتخصصات والبرامج والتوجهات المستقبلية في شرطة دبي، الأمر الذي شجعها إلى اتخاذ قرار اختيار هذا التخصص، مشيرة إلى أن تحدي اللغة والثقافة شكل جزءاً كبيراً من رحلتها نحو الابتعاث للخارج إلا أن الإصرار والإرادة والشغف له دور كبير في تجاوز التحديات وتحقيق التميز.

تكريم

وعقب الجلسة، كرم اللواء أحمد رفيع، نخبة من الطلبة المتميزين من المبتعثين في فئة التحصيل الدراسي، وفئة التميز في البحوث العلمية، وفئة المشاركة الفعالة في المؤتمرات العملية، وفئة المجال الإبداعي والابتكاري، وفئة المشاركة المجتمعية والتطوعية.

كما قام الطلبة المبتعثون بتكريم أمهاتهم في لفتة تعبيرية تقديرية لدور الأم وتضحياتها ودعمها، وألقى الملازم أول المبتعث سالم صقر المري، وهو مبتعث في برنامج الدكتوراه في جامعة محمد بن زايد في تخصص الرؤية الحاسوبية، كلمة نيابة عن المبتعثين عبر فيها عن شكر المبتعثين لشرطة دبي لدعمها وإسعادها لموظفيها، وتسخير كل الإمكانيات، وتوفير الفرص التي من شأنها أن تحقق النجاح والتميز والوصول للريادة في كافة المجالات والتخصصات، متقدماً بالشكر لكل قيادات شرطة دبي، وكذلك لكل أم حضرت وساندت ودعمت وضحت من أجل أن تكتب قصص نجاح ابنها وابنتها.

جهود

وفي ختام الملتقى، قام النقيب حمد سعيد، رئيس مجلس المبتعثين بشرطة دبي وأعضاء مجلس المبتعثين بتكريم العقيد الدكتور منصور البلوشي، تقديراً له على جهود إدارة البعثات والاستقطاب في دعم الطلبة الدارسين وتوفير كافة الاحتياجات التي تساهم في تذليل العقبات أمام الطلبة الدارسين.

وشهد الملتقى طرح العديد من الأسئلة والاقتراحات من قبل الحاضرين ومداخلات من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، بالإضافة إلى تخصيص «جلسات خاصة مع المستشارين الأكاديميين» ومن ثم مأدبة سحور رمضانية للمشاركين والحضور.

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