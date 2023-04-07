«العجبان» تتبرع بـ 35 طناً من الدواجن خلال الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تبرعت شركة العجبان للدواجن بأكثر من 35 ألف كيلوغرام (35 طناً) من علامتها التجارية من الدواجن لصالح جهات خيرية كمبادرة إنسانية في شهر رمضان المبارك، وبواقع 30 ألف كيلو غرام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي و5 آلاف كيلو غرام لجمعية الإحسان الخيرية.

وتأتي هذه المبادرة لتوزيع الدواجن خلال شهر رمضان المبارك على المستحقين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي عززت برامجها الرمضانية للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من دول العالم.

وأعربت شركة دواجن العجبان عن إيمانها بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة والعالم، ووجهت دعوة لكل شركات القطاع الخاص، لتكون جزءاً من هذه الجهود، التي ترسخ بدورها نهج العطاء والمساعدة الذي غرسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في قلوب جميع الإماراتيين، قيادة وشعباً.

تراحم

وأكد الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية: «أن مبادرة شركة «العجبان» تأتي في سياق التراحم والتعاضد، وتوثيق أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة وأفراد المجتمع، وإدراكاً منها لدورها المهم في رفد العمل الإنساني بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات السباقة في فعل الخير على الصعد كافة».

وأضاف النعيمي: «إن المساهمة سيرة عطرة في رصيد الشركة، وتشكل حافزاً لمزيد من مؤسسات القطاع الخاص لتقديم يد العون للفئات المعوزة، التي تنتظر من بلاد الخير كل الخير».

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أطلقت أخيراً حملة «رمضان.. عطاء مستمر»، ليستفيد منها الملايين من داخل الإمارات وخارجها، في 60 دولة حول العالم، حيث تتضمن الحملة إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.

دور مجتمعي

من جهته، أوضح الدكتور محمد عزت العجمي، مدير عام شركة العجبان للدواجن، أن المبادرة الخيرية تعزز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال دورها في تحقيق الأمن الغذائي للقادرين وغير القادرين، إيماناً منها بتفعيل الدور المجتمعي للشركات والمؤسسات.

وأضاف العجمي: إن مبادرة العجبان للدواجن تتجدد بشكل سنوي إيماناً منها بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يجب أن تلعبه، مشيرة إلى أنه بتكاتف جهود الجهات الخيرية والشركات والمؤسسات العاملة في الدولة نستطيع مساعدة المحتاجين والأكثر احتياجاً من البشر حول العالم.

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