شرطة أبوظبي تواصل جهودها لتعزيز قيم التكافل خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتعاون القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع مجموعة من الشركاء لتنفيذ مبادرات رمضانية خلال الشهر الكريم، بهدف ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع في الإمارة.

وتنفذ شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، مبادرة «إفطار صائم»، التي تشمل توزيع وجبات إفطار على فئة العمال في مدينة العين، وتشارك في توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق بالتعاون مع فريق «أبشر يا وطن»، وضمن مبادرة «أطعم تؤجر 2023»، إضافة إلى المشاركة في مبادرة «كسر الصيام»، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وتشمل توزيع الوجبات الغذائية في أبوظبي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا العمل الإنساني يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل الجماعي، وأشارت إلى أن تنظيم المبادرات الرمضانية والمشاركة فيها مع الشركاء يؤكد التزامها واهتمامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على أن تكون جزءاً من المبادرات والبرامج المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة.

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