توزيع 1000 وجبة إفطار في «صناعية عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان والأنصاري للصرافة مبادرة لتوزيع وجبات إفطار الصائم بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، وتم خلالها توفير 1000 وجبة، وذلك ضمن سلسلة مبادرات شرطة عجمان المجتمعية في شهر رمضان الخير.

وقال العقيد خلفان ناصر السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية: إن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية والخيرية التي تحرص شرطة عجمان على المساهمة فيها بصفة دورية خلال الشهر الفضيل، والتي تهدف إلى تعزيز علاقة الشرطة بالمجتمع، مؤكداً أن المبادرة تأتي تكريساً لقيم التكافل الإنساني في المجتمع.

وثمّن المشاركة الخيرية التي أسهمت بها شركة الأنصاري للصرافة في هذه المبادرة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم يحسن جودة الحياة ويدعم تنمية المجتمع.

وأعرب علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة، عن سعادته بالمشاركة مع القيادة العامة لشرطة عجمان في بث روح الخير والمحبة خلال هذا الشهر الفضيل، من خلال مبادرة إفطار صائم السنوية، حيث شارك عدد كبير من الموظفين المتطوعين في هذه الحملة، متمنياً أن تسهم هذه المبادرة في مساعدة أفراد المجتمع خلال الشهر المبارك.

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