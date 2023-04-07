"مدينة دبي للطيران" تسجل انخفاضاً بنسبة 86% في الإصابات بمكان العمل

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران عن تسجيلها انخفاضا بنسبة 86 بالمائة في معدل حدوث الإصابات في أماكن العمل خلال العام 2022 إلى جانب تحسن كبير في ثقافة السلامة المهنية في دبي الجنوب عاماً تلو الآخر.

كما أعلنت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير في المؤسسة أنه تم الإبلاغ عن 2052 حادثا وشيكا في العام 2022 مما يدل على تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية في مختلف أماكن العمل و الإنشاء في دبي الجنوب.

وركزت الإدارة على تطبيق نظام حوكمة قوي وفعال وإيجابي للصحة والسلامة المهنية في دبي الجنوب تجلى ذلك في إدارة الامتثال لجائحة "كوفيد – 19" بهدف تعزيز النتائج الرئيسية في أداء الصحة والسلامة المهنية.

وتضمنت الإنجازات الرئيسية الأخرى حصول إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير العام الماضي على شهادة الجودة العالمية - الآيزو "ISO 45001/14001 SMS" وتم كذلك خلال العام الماضي تقديم حوالي 3,245 خدمة للعملاء تتعلق بإدارة الصحة والسلامة والبيئة تمت جميعها باستخدام أحدث الأنظمة الالكترونية وبدون أوراق وقد تم أيضا إطلاق حملة ناجحة للوقاية من الحرائق وذلك بدعم من الأخوة في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي و ذلك بمشاركة 55 من كبرى الشركات العاملة في مؤسسة مدينة دبي للطيران الأمر الذي ساعد على تعزيز ثقافة السلامة و الوقاية من الحرائق في مختلف مناطق دبي الجنوب.

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