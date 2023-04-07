«مجموعة نستو» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة "نستو" مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت مجموعة "نستو" بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع حول العالم.

ويشكّل تبرع مجموعة "نستو" إضافة جديدة إلى الحصيلة الاستثنائية من التبرعات، والاستجابة المجتمعية الشاملة والدعم الكبير الذي حصدته حتى الآن حملة "وقف المليار وجبة" من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة التي تسعى لإغاثة الفئات الأشد حاجة للدعم الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

تضامن إنساني

وقال ك. ب. بشير، مدير مجموعة الغربية العالمية، التي تنتمي إليها مجموعة "نستو": تتشرف المجموعة بأن تكون جزءاً من حملة "وقف المليار وجبة"، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، معبرا عن الفخر بالمساهمة في مساعدة الفئات الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم؛ وأكد أن الحملة تجسد ثقافة العطاء والكرم والتضامن المتجذرة بعمق في المجتمع الإماراتي، وترسخ الدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات.

وأضاف: ان مساهمة مجموعة "نستو" هي انعكاس لالتزامها بالمسؤولية المجتمعية لدعم حملات المساعدات المختلفة في دولة الإمارات، إذ تهدف حملة "وقف المليار وجبة" إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الأقل حظاً في جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان المبارك وما بعده، وتسعى المبادرة إلى إنشاء صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام يوفر المساعدات الغذائية لسنوات مقبلة.

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" إيمان قيادة دولة الإمارات بأن العمل الإنساني يشكل أكبر وأضخم استثمار من نوعه في صناعة التغيير الإيجابي والارتقاء بالحضارة البشرية، حيث يعكس إطلاق أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام رؤية إماراتية بعيدة المدى للعمل الخيري والإغاثي ويحقق فلسفتها الإنسانية في استدامة العطاء.

قنوات المساهمة في الحملة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae .. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكنهم المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

وتوفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e" ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز