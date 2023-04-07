«أورو 24 للتطوير العقاري» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ10ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت شركة "أورو 24 للتطوير العقاري" عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت شركة "أورو 24 للتطوير العقاري" بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق الوقفي لإطعام الطعام، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظا في العالم، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والقضاء عليه.

وترسخ الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، كما تجسد التزامها الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال عاطف رحمن، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة "أورو 24 للتطوير العقاري": "إن حملة "وقف المليار وجبة"، رسالة إنسانية جديدة من دولة الإمارات إلى الفئات الضعيفة والمحرومة حول العالم، وأصدق تعبير عن التزامها الراسخ بمساعدة الفقراء والمحتاجين في عشرات البلدان والمجتمعات، وهو ما يترجم قيم التسامح والعطاء في مجتمع الإمارات الذي اعتاد أفراده على التسابق إلى فعل الخير خاصة خلال شهر رمضان الكريم".

وأضاف: "مساهمتنا في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، تعبر عن اعتزازنا بقيم وأصالة المجتمع الإماراتي، والتزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات... نشعر اليوم بالفخر لكوننا جزء من هذا التفاعل الكبير مع الحملة الذي يعكس قوة التعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع ورغبتهم المشتركة بتقديم كل جهد ممكن لرفع المعاناة عن الآخرين وتغيير حياتهم".

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 إضافة إلى حملة "مليار وجية" في رمضان الماضي.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae . فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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