بتوجيهات محمد بن زايد.. إنشاء 1000 وحدة سكنية لمتضرري زلزال سوريا بتكلفة 65 مليوناً

المصدر: (اللاذقية - وام)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن البدء في مشروع تجهيز 1000 وحدة سكنية «مُسبقة الصنع» بتكلفة 65 مليون درهم، بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير، وتتسع لـ6 آلاف سوري.

وتم إنشاء الوحدات السكنية وفقاً لأفضل المعايير المستخدمة من جودة المواد الخام وتهوية المسكن والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، ويتكون المسكن من غرفتي نوم وصالون ومطبخ ودورة مياه، كي يستوعب أسرة مكونة من 6 أفراد، علاوة على قربه من كافة الخدمات التعليمية والصحية وغيرهما. كما تم اختيار أماكن إنشاء المساكن «مسبقة الصنع» في 7 مناطق بمحافظة اللاذقية.

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