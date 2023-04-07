سلطان القاسمي يفتتح مسجد البردي في مدينة الذيد

المصدر: الشارقة- وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مسجد البردي في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المسجد، وما يتضمنه من مرافق متعددة، تشمل أماكن الصلاة والوضوء للرجال والنساء، وغيرها من المرافق التي يوفرها المسجد لمرتاديه، مطلعاً سموه على مواصفات المسجد، ومساحته وموقعه المتميز، وما يضمه من مرافق لخدمة المصلين، حيث بُنِي المسجد بجانب سكن طلبة جامعة الذيد، وبالقرب من مسجد الذيد، ومبنى قناة الوسطى من الذيد.

طابع حديث

ويقع المسجد، الذي بنى على الطراز الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، على مساحة إجمالية 2426 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 590 متراً مربعاً، ويتسع المسجد لـ 470 مصلياً ومصلية، بواقع 400 مصلٍّ لمصلى الرجال، ويسع مصلى النساء لـ 70 مصلية، ويضم منارة واحدة بطول 31 متراً، وقبة دائرية تعكس جمال العمارة الإسلامية.

حضور

حضر افتتاح المسجد، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمهندس صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبد الله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.

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