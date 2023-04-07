حاكما الشارقة وعجمان يتقبلان التهاني بالشهر الفضيل

المصدر: الشارقة - وام

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تقبّل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التهاني بالشهر الفضيل.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، في قصر البديع العامر.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومن الشيوخ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن تبريكاتهم بحلول هذه المناسبة ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبال بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، .

عجمان

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وعبدالله بن منصور المطوع قنصل عام المملكة العربية السعودية، ومسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي لاتصالات الإمارات، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي «e& life»، وحمدان الشحي المدير التنفيذي لشؤون كبار الشخصيات والتشريفات ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة «e&»، وعدد من أئمة المساجد في إمارة عجمان، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم .

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